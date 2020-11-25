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    Hatay'da cenazeye giden araç devrildi

    Kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 25.11.2020 - 17:28
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    Hatay'da cenazeye giden araç devrildi

    Hatay'daki akrabalarının cenazesine gitmek için yola çıkan Ali Atbatıran yönetimindeki 33 CCK 27 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybolması nedeniyle Topboğazı mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

    10 YARALI

    Kazada sürücü ve araçta bulunan 9 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Hatay'da cenazeye giden araç devrildi

    Hatay da cenazeye giden araç devrildi #1

    Hatay da cenazeye giden araç devrildi #2

    Hatay da cenazeye giden araç devrildi #3

    Hatay da cenazeye giden araç devrildi #4

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