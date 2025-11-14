Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altında

- Hatay'ın Arsuz ilçesinde yıldırım düşmesiyle çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
- Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü.
- Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Hatay’ın Arsuz ilçesi Karagöz Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın meydana geldi.
KARADAN GECE BOYU MÜDAHALE
Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri karadan müdahale etti. Müdahale gece boyunca devam ederken ekipler, havanın aydınlanmasıyla çalışmalarını sürdürdü.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları halen devam ediyor.
Arsuz Kaymakamı Fatih Eroğlu, yangın bölgesine gelerek Arsuz Orman İşletme Şefi Ahmet Yasir Evleksiz’den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyümüştü ve ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınabildi.