Hatay'da cinayete kurban giden Semira'nın ölümü ile ilgili 6 gözaltı

Hatay'da cinayete kurban giden Semira'nın ölümü ile ilgili 6 gözaltı

5 yıl önce kaybolan ve cesedi 2019'da su kuyusunda bulunan 17 yaşındaki genç kızın ölümüne ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Cinayetin yasak aşk nedeniyle işlendiği düşünülüyor.

17 yaşındaki Semira Arslan, 31 Mayıs 2017 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesinde kayboldu.

22 Şubat 2019’da ise cesedi amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu.

5 YILDIR FAİLİ MEÇHULDÜ

5 yıldır ise 17 yaşında öldürülen Semira Arslan’ın katil ya da katillerine ulaşılamadı.

Bir televizyon programına başvuran anne A.A., kızının katilinin son görüştüğü yengesi H.A. olduğunu iddia etti.

‘YASAK AŞK’ İDDİASI

Anne, suçladığı hem kardeşi hem de eltisi olan H.A. ile günlerce karşı karşıya geldi, kızının aile meclisi kararıyla öldürüldüğünü öne sürdü.

Kadının iddiasına göre kızının, S.Ç. isimli evli bir adamla yasak aşk yaşaması nedeniyle aile üyelerinden cinayet kararı çıktı.

GERİ ADIM ATTI

Günlerce ‘Semira’yı eve geldiğinde görmedim’ açıklaması yapan H.A., en sonunda geri adım atarak ‘Semira’yı gördüm’ dedi.

Suçlanan yenge ve eşi A. A. ise S.Ç.’yi suçladı.

6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Hatay Altınözü Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla bu sabah saatlerinde Hatay Jandarma Komutanlığı’na bağlı JASAT ekipleri harekete geçti.

Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Boynuyoğun köyünde yapılan eş zamanlı operasyon ile amcalar A.A., R. A. eşleri H.A., R.A., H.E.A. ve Semira Arslan’ın yasak aşk yaşadığı söylenen S.Ç. gözaltına alındı.