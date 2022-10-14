Petrol
91.89
-2.83%
Euro
18.1185
-0.15%
Dolar
18.5897
0.27%
Altın
983.77
-1.07%
Borsa
3627
2.06%
Bitcoin
362.070
1.32%
BTXN Coin
9.53
15.93%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı

    Payas ilçesinde define için kazı çalışması başlatan 3 arkadaş göçükte mahsur kaldı. 3 arkadaştan 2'si kurtulurken, 1 kişi hayatını kaybetti.
    • 14.10.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 18:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı

    Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde define ararken korkunç bir olay yaşandı.

    Yaşanan olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda kazı çalışması başlattı.

    Göçükte mahsur kaldılar

    Arkadaşlar, başlatılan kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı.

    Hatay da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı #1

    1 kişinin cansız bedeni çıktı

    Bu sırada 3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman'ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

    Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman'ın cenazesi morga kaldırıldı.

    Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı VİDEO

    Hatay da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı #2

    Hatay da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı #3


    Fatma Mavi cinayetinde tanık, ifadesini değiştirdi
    3. Sayfa

    Fatma Mavi cinayetinde tanık, ifadesini değiştirdi

    Adana'da eski sevgilisinin barışma teklifini reddeden kadın, tabancayla vuruldu
    İç Haber

    Adana'da eski sevgilisinin barışma teklifini reddeden kadın, tabancayla vuruldu

    Almanya'nın enflasyonu eylülde 70 yılın zirvesine çıktı
    Ekonomi

    Almanya'nın enflasyonu eylülde 70 yılın zirvesine çıktı

    Görüş Bildir