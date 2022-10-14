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- Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı
Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı
Payas ilçesinde define için kazı çalışması başlatan 3 arkadaş göçükte mahsur kaldı. 3 arkadaştan 2'si kurtulurken, 1 kişi hayatını kaybetti.
- 14.10.2022 - 17:50
- Güncelleme : 14.10.2022 - 18:13
Hatay'ın Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde define ararken korkunç bir olay yaşandı.
Yaşanan olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda kazı çalışması başlattı.
Göçükte mahsur kaldılar
Arkadaşlar, başlatılan kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı.
1 kişinin cansız bedeni çıktı
Bu sırada 3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman'ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.
Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman'ın cenazesi morga kaldırıldı.
Hatay'da define ararken göçükte kalan 1 kişi kurtarılamadı VİDEO