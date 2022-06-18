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    Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Freni boşaldığı düşünülen lokomotif, fabrikasındaki demir yoluna elektrik hattı çeken işçilere çarptı. Yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 18.06.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 13:23
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    Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı

    Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulumu devam bir demir çelik fabrikası tesisinde kaza meydana geldi.

    Demir yolu güzergahında kontrolsüz giren lokomotif, elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona çarptı.

    1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

    İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.

    Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı - VİDEO

    Hatay da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Makinistler gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.

    Hatay da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı #2

    Hatay da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı #3

    Hatay da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı #4

    Hatay da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı #5


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