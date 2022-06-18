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- Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı
- 18.06.2022 - 12:54
- Güncelleme : 18.06.2022 - 13:23
Hatay’ın İskenderun ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulumu devam bir demir çelik fabrikası tesisinde kaza meydana geldi.
Demir yolu güzergahında kontrolsüz giren lokomotif, elektrik hattı döşeme çalışması yapan işçilerin olduğu kamyona çarptı.
1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İçerisinde makinisti olmayan ve freni boşaldığı düşünülen lokomotifin çarpması sonucu yaşanan kazada Abdullah Dönegel isimli elektrik işçisi olay yerinde yaşamını yitirirken 2 kişi yaralandı.
Hatay'da lokomotif kazası: 1 ölü, 2 yaralı - VİDEO
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Makinistler gözaltına alındı
İHA'nın haberine göre; olayla ilgili inceleme başlatan jandarma lokomotifin kendi başına hareket etmesinde ihmali bulunan iki makinist görevlisini gözaltına aldı.