Hatay'da demirleyen gemide çocukaların oyun keyfi Depremzedeler için İskenderun Limanı'na demirleyen ve barınma alanı haline getirilen 906 yatak kapasiteli Ro-ro gemisindeki 2 halı sahada, çocuklar doyasıya futbol oynama keyfi yaşadı.

DHA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinden sonra depremzedelerin konaklama ihtiyaçlarının geçici olarak ortadan kaldırılması için seferberlik başladı.

Bu depremlerde büyük kayıplar yaşayan, çocuk ve yaşlıların yoğunlukta olduğu depremzede aileler, 20 Şubat'ta İskenderun Limanı'na yanaşan 'MSC Aurelia' adlı yolcu gemisine yerleştirildi.

İskenderun Limanı'nda demirli bulunan gemide ağırlanan depremzede çocuklar, gençler ve büyükler için de çeşitli etkinlikler düzenlenerek yaşadıkları travmayı atlatmaları sağlanıyor.

"Çocuklar için halı saha yaptık"

MEDLOG Lojistik Bölge Müdürü Necati Mürşitoğlu, "Depremzedelerimiz için hep daha iyisini nasıl yapabiliriz onları psikolojik olarak da nasıl destek verebiliriz onu düşündük. Geçenlerde de Cenevre’den patronumuzdan bir mesaj geldi. Biz çocuklar için halı saha yapalım dediler. Hemen harekete geçtik. Geminin üst kısmına iki halı saha yaptık" dedi.

"Futbol çocuklarımızı, gençlerimizi daha mutlu etti"

Mürşitoğlu, sahanın hiç boş kalmadığını akşam saatlerinde de çocukların top oynayarak moral depoladıklarını da belirterek, "Halı sahanın dördüncü günündeler çok mutlular. Daha öncesinde de sinema günleri düzenledik, psikolojik terapiler resimler, boyamalar yaparak oyunlar oynadılar.

Futbol çocuklarımızı, gençlerimizi daha mutlu etti. Kız çocuklarımız voleybol oynamaya geliyorlar. Voleybolda bayağı çocuklar eğleniyor. Gemimizin burada bulunduğu 36'ncı gün, kalmaya devam ediyorlar. Yaraları sarmaya da devam edeceğiz.” dedi.