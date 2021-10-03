Payas ilçesinde, sabah saatlerinde etkili olan hortum, 15 dakika boyunca denizden su çekti. Yaşanan anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Payas ilçesinde, sabah saatlerinde deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Dakikalarca denizden su çeken hortum, çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

KIYIYA YAKLAŞINCA ETKİSİNİ KAYBETTİ

15 dakika boyunca etkili olan siyah renkli hortum, kıyaya yaklaştıkça etkisini kaybetti.

Birçok bölgeden izlenen olay, vatandaşlar tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Hatay’da, deniz üstünde hortum oluştu VİDEO

