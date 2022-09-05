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    Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

    Hatay'ın Payas ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan Ali Mantar'ın cesedi, Dörtyol ilçe sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.
    • 05.09.2022 - 00:07
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    Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu

    Akşam saatlerinde Hatay'ın Payas ilçesi Öğme mevkisinde meydana gelen olayda, Gaziantep'ten Payas'a misafirliğe geldiği öne sürülen Ali Mantar, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

    Denizde kayboldu

    Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Mantar'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı.

    Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda Mantar'a ulaşılamadı.

    Cesedi kilometrelerce uzakta olan Öğme mevkisinde kıyıya vurdu

    Bugün yeniden başlanan arama çalışmasında Mantar'ın cesedi, denize girdiği yerin kilometrelerce uzağında Dörtyol ilçesi Öğme mevkisindeki sahilde kıyıya vurmuş halde bulundu.

    Ekiplerin sahildeki incelemesinin ardından Mantar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

    Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu -1


    Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu -2

    Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu -3


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