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Hatay'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu
Hatay'ın Payas ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan Ali Mantar'ın cesedi, Dörtyol ilçe sahilinde kıyıya vurmuş halde bulundu.
- 05.09.2022 - 00:07
Akşam saatlerinde Hatay'ın Payas ilçesi Öğme mevkisinde meydana gelen olayda, Gaziantep'ten Payas'a misafirliğe geldiği öne sürülen Ali Mantar, dün akşam arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.
Denizde kayboldu
Bir süre yüzdükten sonra gözden kaybolan Mantar'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar arama çalışması başlattı.
Gece saatlerine kadar süren çalışmalarda Mantar'a ulaşılamadı.
Cesedi kilometrelerce uzakta olan Öğme mevkisinde kıyıya vurdu
Bugün yeniden başlanan arama çalışmasında Mantar'ın cesedi, denize girdiği yerin kilometrelerce uzağında Dörtyol ilçesi Öğme mevkisindeki sahilde kıyıya vurmuş halde bulundu.
Ekiplerin sahildeki incelemesinin ardından Mantar'ın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
DHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.