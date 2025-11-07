Hatay'da deprem paniği

- Hatay'ın Defne ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.
- Deprem sonrası vatandaşlar panikle sokaklara çıktı.
- Antakya’da bir iş yerindeki kaçış anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Hatay’ın Defne ilçesi kent merkezinde, yerin 13,22 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
VATANDAŞLAR SOKAĞA FIRLADI
Depremin hissedilmesiyle birlikte kent genelinde panik yaşandı. Korkuya kapılan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinden çıkarak sokaklara koştu.
Antakya’daki bir iş yerinde yaşanan deprem anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sarsıntı sırasında vatandaşların panikle kaçıştığı anlar yer aldı.