Hatay'da depremde yarılma ve çökme olan kara yolu onarılıyor Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yarılıp, bazı bölümlerinde çökmeler oluşan Antakya-Demirköprü-Reyhanlı kara yolunda onarım çalışmaları başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binaların yanı sıra birçok kara yolu da hasar gördü.

Antakya-Demirköprü-Reyhanlı kara yolu da depremlerde yarıldı; bazı bölümlerinde çökmeler oldu.

Onarım çalışmalarına başlandı

Reyhanlı'ya geliş-gidişin tek şeritten sağlandığı yolda, onarım çalışmalarına başlandı.

Trabzon'dan gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı. Çalışmalar dron ile havadan görüntüledi.

"1 ay içinde yolu, eski haline getireceğiz"

Trabzon DSİ personeli Serdar Kaşıkçı, "Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bize de bu yol düştü. Çok kötü durumda. Onarımına başladık. 1 ay içinde yolu, eski haline getireceğiz. Tabii, olan canlarımıza oldu. Yol, bina tekrar yerine gelir. Her şey düzelecek. Biz de bunun için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Buradaki acıları, yaraları sarmanın derdindeyiz"

Trabzon DSİ personeli Ekrem Yazıcı ise "Buradaki acıları, yaraları sarmanın derdindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yolumuz göçmüş. Servis yolu bağlandı. Biz de buradaki onarımı yapıyoruz. Kısa süre içinde ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Millet ve ülke olarak elimizden geleni yapıp, daha çok çalışacağız" diye konuştu.