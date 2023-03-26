Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı: 4 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi
DHA

Hatay'da ailenin kaldığı çadırda meydana gelen faciaya neden oldu.

Önceki gece 02.00 sıralarında İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı.

Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı: 4 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi

Küçük Elif can verdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ablası Yeşim Eker ile ağır yaralanan Elif Mislina Eker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı: 4 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi