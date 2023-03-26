Hatay'da depremzedelerin kaldığı çadırda yangın çıktı: 4 yaşındaki Elif yaşamını yitirdi Hatay İskenderun'da depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangına uykuda yakalanan 3 kardeş yaralandı. Ağır yaralanan 4 yaşındaki Elif Mislina Eker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı, tedavisinin sürdüğü belirtildi.

DHA Hatay'da depremzede ailenin kaldığı çadırda meydana gelen yangın faciaya neden oldu. Önceki gece 02.00 sıralarında İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde depremzedeler için kurulan çadırda elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında Ertuğ Veli Eker (18), kardeşleri Yeşim Eker (17) ve Elif Mislina Eker (4) yaralandı. Durumu ağır olduğu belirtilen 2 kız kardeş önce Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Elif can verdi Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında ablası Yeşim Eker ile ağır yaralanan Elif Mislina Eker hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ablası Yeşim Eker'in ise vücudunun büyük bölümünün yandığı, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.