Hatay'da dernek başkanı gaspçılar tarafından bıçaklandı

Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bök, aracının önünü kesip, üzerindeki eşyaları isteyen bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Adana-Ceyhan yolunda ailesiyle yolculuk yapan Altınözü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bök'ün kullandığı otomobilin önü, bir grup tarafından kesildi.

Grup, Bök'ten üzerindeki ve aracındaki eşyaları istedi.

Bök direnince şüpheliler, bıçak ve sopalar ile saldırdı. Bök, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralanırken, aracının da camları kırıldı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Bök'ün eşi ve 3 çocuğu saldırıdan yara almadan kurtulurken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bök, hastaneye kaldırıldı. Bök'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlatıldı.