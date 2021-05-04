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    Hatay'da devrilen traktörünün altında can verdi

    Tarla sürdüğü sırada devrilen traktörünün altında kalan Abdulkadir Akın, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 17:45
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    Hatay'da devrilen traktörünün altında can verdi

    Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahallesi'nde, tarlasını süren Abdulkadir Akın yönetimindeki traktör, kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

    57 yaşındaki sürücü Akın, kaza üzerine traktörün altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Akın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akın'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

    Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay da devrilen traktörünün altında can verdi #1

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