Hatay'da dilenci, zabıtayı görünce kendisini yere bıraktı

Dilenci hakkında işlem yapmak isteyen zabıta ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşırdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde zabıta ekipleri, dilencilik yapan bir kadını farketti.

İlçenin en işlek noktalarından Şehit Pamir Caddesi’nde iş yerinin önünde kaldırımda oturup, dilenen kadını gören İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, sosyal mesafeyi koruyarak kadına yaklaştı.

Ekipler, işlem yapmak üzere kadının kendileriyle gelmesini istedi. İsmi açıklanmayan dilenci, zabıta memuruyla konuşurken ağlamaya başladı.

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KENDİNİ YERE ATTI

Daha sonra kolundan tutulup ayağa kaldırılan kadın, kendisini birden yere bıraktı. Ne olduğunu anlamaya çalışan zabıta ekipleri, kadının yattığı yerden kalkmasını istedi.

Ekiplerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden kalkan dilenci, zabıta ekiplerinden uzaklaşarak kaçtı.