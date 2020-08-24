- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay’da drift atan maganda polise yakalandı
Hatay’da drift atan maganda polise yakalandı
Bir mahalle sakininin kameraya aldığı maganda hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
- İHA
- 24.08.2020 - 11:20
Hatay’ın Antakya ilçesine bağla Ürgen Paşa Mahallesi’nde bulunan boş arazide bir maganda, arka arkaya drift attı.
Magandanın drift attığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi.
MAHALLELİ RAHAT NEFES AILDI
Magandayı durduran ekipler, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmine ulaşılamayan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı.