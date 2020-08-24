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    Hatay’da drift atan maganda polise yakalandı

    Bir mahalle sakininin kameraya aldığı maganda hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 11:20
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    Hatay’da drift atan maganda polise yakalandı

    Hatay’ın Antakya ilçesine bağla Ürgen Paşa Mahallesi’nde bulunan boş arazide bir maganda, arka arkaya drift attı.

    Magandanın drift attığı sırada polis ekipleri olay yerine geldi.

    MAHALLELİ RAHAT NEFES AILDI

    Magandayı durduran ekipler, olay yerine trafik ekiplerini çağırdı. İsmine ulaşılamayan şüpheli hakkında işlem başlatılırken, drift seslerinin kesilmesiyle mahalleli rahat bir nefes aldı.

    Hatay'da drift atan maganda polise yakalandı İZLE

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