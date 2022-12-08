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    Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı

    Polis ekipleri ATM önünde bulduğu 35 bin lira ve 2 bin doları aldığı belirlenen S.K.'yı yakalayıp paraları sahibine teslim etti.
    • 08.12.2022 - 16:55
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    Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı

    Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ATM'nin önünde 35 bin lira ve 2 bin dolarını düşüren, ismi açıklanmayan kişi, polise başvurdu.

    Polis parayı alanı buldu

    DHA'nın haberine ögre Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, paranın ATM önünde düşürüldüğünü ve S.K.'nin aldığını tespit etti.

    Paralar sahibine teslim edildi

    'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu' üzerinden çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakaladı.

    S.K.'den ele geçirilen paralar, alınarak sahibine teslim edildi.

    Hatay da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı #1


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