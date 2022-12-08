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Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı

Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı

Polis ekipleri ATM önünde bulduğu 35 bin lira ve 2 bin doları aldığı belirlenen S.K.'yı yakalayıp paraları sahibine teslim etti.