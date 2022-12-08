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- Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı
Hatay'da düşürülen paraları alan hırsızı polis yakaladı
Polis ekipleri ATM önünde bulduğu 35 bin lira ve 2 bin doları aldığı belirlenen S.K.'yı yakalayıp paraları sahibine teslim etti.
- 08.12.2022 - 16:55
Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'ndeki ATM'nin önünde 35 bin lira ve 2 bin dolarını düşüren, ismi açıklanmayan kişi, polise başvurdu.
Polis parayı alanı buldu
DHA'nın haberine ögre Polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip, paranın ATM önünde düşürüldüğünü ve S.K.'nin aldığını tespit etti.
Paralar sahibine teslim edildi
'Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf suçu' üzerinden çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi yakaladı.
S.K.'den ele geçirilen paralar, alınarak sahibine teslim edildi.