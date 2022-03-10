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Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

Ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında, kazağının yaka ve düğmesine gizlenen kamera ile ses cihazı ele geçirildi.