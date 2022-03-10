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- Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı
Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı
Ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında, kazağının yaka ve düğmesine gizlenen kamera ile ses cihazı ele geçirildi.
- DHA
- 10.03.2022 - 12:00
- Güncelleme : 10.03.2022 - 12:08
Hatay’ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, 7 Mart'ta okulda yapılacak ehliyet sınavı için salona giren sürücü adayı M.E.A.'nın üst aramasını gerçekleştirdi.
YAKA DÜĞMESİ İLE ENSE KISMINA GİZLEDİ
Görevliler, M.E.A.'nın kazağının yaka düğmesine ve ense kısmına gizlediği, kamera ile ses cihazından oluşan kopya düzeneğini buldu.
İŞLEM BAŞLATILDI
İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.
M.E.A. hakkında işlem başlattı.