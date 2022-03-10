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    Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

    Ehliyet sınavına girecek sürücü adayının yapılan üst aramasında, kazağının yaka ve düğmesine gizlenen kamera ile ses cihazı ele geçirildi.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 12:08
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    Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı

    Hatay’ın Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, 7 Mart'ta okulda yapılacak ehliyet sınavı için salona giren sürücü adayı M.E.A.'nın üst aramasını gerçekleştirdi.

    YAKA DÜĞMESİ İLE ENSE KISMINA GİZLEDİ

    Görevliler, M.E.A.'nın kazağının yaka düğmesine ve ense kısmına gizlediği, kamera ile ses cihazından oluşan kopya düzeneğini buldu.

    İŞLEM BAŞLATILDI

    İhbar üzerine okula polis ekipleri yönlendirildi.

    M.E.A. hakkında işlem başlattı.

    Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı #1

    Hatay’da ehliyet sınavına girerken düzenekle yakalandı #2


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