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    Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

    İnşaatta çalışan 59 yaşındaki Abdullah Eş, elektrik teline temas edince akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Eş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 22.06.2022 - 19:01
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    Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

    Hatay'ın Payas ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir inşaatta iş kazası meydana geldi.

    Özel bir firma tarafından yapımı devam eden bina inşaatında beton dökümü esnasında transmikser aracının komut ile açılarak metrelerce uzayan metal parçası dikkatsizlik sonucu yan tarafta bulunan elektrik tellerine temas etti.

    Elektrik akımına kapıldı

    Aşağıda inşaat alanında çalışan 59 yaşındaki Abdullah Eş adlı işçi beton transfer aracının metal aksamını tuttuğu esnada aniden elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

    Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.

    Kurtarılamadı

    Akıma kapılan işçi ağır yaralı olarak ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    İHA'nın haberine göre, yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Hatay da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti #1

    Hatay da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti #2

    Hatay da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti #3


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