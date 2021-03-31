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Hatay'da eşeğe şiddete para cezası
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, eşeğe şiddet uyguladığı belirlenen kişiye, 1033 lira ceza kesildi.
- AA
- 31.03.2021 - 16:49
- Güncelleme : 31.03.2021 - 17:26
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Mahallesi'nde H.İ'nin, eşeğine şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
EŞEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şiddete maruz bırakılan eşeği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.
Jandarma, H.İ'ye de 1033 lira cezai işlem uyguladı.
Hatay'da eşeğe şiddete para cezası VİDEO