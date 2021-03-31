Euro
9.7216
-0.54%
Dolar
8.2466
-0.92%
Altın
450.74
-0.13%
Borsa
1.396
0%
Bitcoin
485.989
1.50%
EXEN Coin
20.90
-3.99%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Hatay'da eşeğe şiddete para cezası

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, eşeğe şiddet uyguladığı belirlenen kişiye, 1033 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 31.03.2021 - 16:49
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:26
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da eşeğe şiddete para cezası

    Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Mahallesi'nde H.İ'nin, eşeğine şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    EŞEK BARINAĞA TESLİM EDİLDİ

    Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, şiddete maruz bırakılan eşeği, Büyükşehir Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

    Jandarma, H.İ'ye de 1033 lira cezai işlem uyguladı.

    Hatay'da eşeğe şiddete para cezası VİDEO

    Hatay da eşeğe şiddete para cezası #1

    Hatay da eşeğe şiddete para cezası #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir