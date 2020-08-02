Hatay'da eşinden şiddet gören kadın: Artık dayanamıyorum

Eşinden 22 yıl boyunca şiddet gören 39 yaşındaki kadın, çocuklarını da alarak baba evine sığındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hatice B., 22 yıldır evli olduğu kocasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını söyleyerek baba evine sığındı.

Hatice B., Kurban Bayramı öncesinde kendisini ve üniversite öğrencisi kızını öldüresiye döven kocası hakkında polis ve jandarmaya başvurdu.

22 yıldır şiddet gören kadın çocuklarıyla baba evine sığındı VİDEO

10 GÜN HAPİS YATTI

Hatice B., kocası H.B.'den şikayetçi olduğunu ve boşanma davası açtığını, bu şikayetin 2019'da sonuçlandığını ve kocasının 3 yıl 2 ay hapis cezası aldığını, 2019 yılının haziran ayında 10 gün süreyle Silivri Cezaevi'nde yattıktan sonra şartlı serbest bırakıldığını söyledi.

"BOĞAZIMI SIKTI, ÜZERİME BASTI"

39 yaşındaki kadın yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Kocam ile evlendikten sonra ben hamile kaldım, kendisi askere gitti geldi. Ondan sonra sürekli bana şiddet uygulamak için bahane arıyordu, sürekli beni dövmeye başladı. Pencereden baktım diye dövdü. Boşanmak için mahkemeye başvurdum araya giren akrabalar nedeniyle boşanma davasını geri çektim. Kocam H.B. de bir daha şiddet kullanmayacağına yemin etmişti. Aralık ayında İstanbul'dan Dörtyol'un Yeşilköy Mahallesi'ne taşındık. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22.00 sıralarında kocam H.B. ile aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı, kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım G.B. odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş.





"EŞİMDEN KORKUYORUM"

Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Gözlerimi kapadığımda nefes alamıyorum. Artık çocuklarımı ve beni rahat bıraksın."

"SAÇIMDAN TUTUP DUVARA ÇARPTI"

19 yaşındaki üniversite öğrencisi G.B. de, olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturarak çay içtiklerini, bir ses duyduğunu ve annesini merak ederek odaya girdiğini belirterek, "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de saçımdan tutarak savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Kimseye söylemememiz sözü üzerine sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledik.” dedi.

G.B., yaşadıklarının kendisinin ve kardeşlerinin psikolojilerini bozduğunu ve çocukluktan beri babasından yaşadıkları şiddetin son bulmasını ve babasının gerekli cezayı almasını istediğini de belirtti.