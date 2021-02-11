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    Hatay’da eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü

    4 çocuğunun annesi eşini çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca, polis merkezine giderek teslim oldu.
    • DHA
    • 11.02.2021 - 14:52
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    Hatay’da eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü

    Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi Mutlu Sokak’ta ikamet eden Ercan Y. ile Şule Y. (45) çifti arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ercan Y., eline geçirdiği bıçakla eşini boğazından ve karnından bıçakladı.

    Ağır yaralanan Şule Y., kanlar içerisinde yere yığılırken, Ercan Y. ise kaçtı.

    DOKTORLARIN TÜM ÇABALARINA RAĞMEN KURTARILAMADI

    Çiftin çocukları, sabah saatlerinde annelerinin hareketsiz yattığını görünce komşularına haber verdi. Komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şule Y., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Hatay’da eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü #1

    CANİ KOCA POLİSE TESLİM OLDU

    Şule Y.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

    Ercan Y. öğle saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Şüphelinin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

    Hatay’da eşini boğazından ve karnından bıçaklayıp öldürdü #2

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