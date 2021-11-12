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    Hatay'da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı

    Tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı (35) eşarpla boğduktan sonra teslim olan elektrik ustası Harun Kafalı (43), sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 14:51
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    Hatay'da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı

    Hatay'ın Payas'a bağlı Fatih Mahallesi’nde elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu.

    Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akrabalarının evine bıraktı.

    Ardından Pasay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.

    Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    KATİL KOCA TUTUKLANDI

    Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuzularıma kıyamadım' yazan Harun Kafalı ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

    Adli işlemleri tamamlanan eş katili Harun Kafalı, tutuklandı.

    Otopsisi tamamlanan Sanem Kafalı'nın cenazesi ise İskenderun ilçesinde, Karaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

    Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı VİDEO

    Hatay da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı #1

    Hatay da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı #2

    Hatay da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı #3

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