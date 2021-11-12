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- Hatay'da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı
Hatay'da eşini eşarpla boğan katil koca tutuklandı
- DHA
- 12.11.2021 - 14:48
- Güncelleme : 12.11.2021 - 14:51
Hatay'ın Payas'a bağlı Fatih Mahallesi’nde elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle tartıştığı eşi Sanem Kafalı'yı eşarpla boğdu.
Daha sonra okula gidip çocuklarını alan Kafalı, onları akrabalarının evine bıraktı.
Ardından Pasay İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.
Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
KATİL KOCA TUTUKLANDI
Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Kuzularıma kıyamadım' yazan Harun Kafalı ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Adli işlemleri tamamlanan eş katili Harun Kafalı, tutuklandı.
Otopsisi tamamlanan Sanem Kafalı'nın cenazesi ise İskenderun ilçesinde, Karaağaç Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı VİDEO