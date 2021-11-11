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    Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı

    Payas'ta 3 çocuk babası Harun Kafalı, eşini öldürüp sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım" paylaşımı yaptıktan sonra teslim oldu.
    • DHA
    • 11.11.2021 - 16:15
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    Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı

    Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Fatih mahallesinde elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle eşi Sanem Kafalı ile tartıştı.

    EŞARPLA BOĞUP ÇOCUKLARINI ALMAYA GİTTİ

    Tartışmanın büyümesiyle Kafalı eşini eşarpla boğdu.

    Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı.

    PAYLAŞIM YAPIP TESLİM OLDU

    Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.

    Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

    Hatay da eşini öldüren adamın paylaşımı #1

    "KUZULARIMA KIYAMADIM" PAYLAŞIMI

    Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.

    Hatay da eşini öldüren adamın paylaşımı #2

    Hatay da eşini öldüren adamın paylaşımı #3

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