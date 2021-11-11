- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı
Hatay'da eşini öldüren adamın paylaşımı
Payas'ta 3 çocuk babası Harun Kafalı, eşini öldürüp sosyal medya hesabından "Kuzularıma kıyamadım" paylaşımı yaptıktan sonra teslim oldu.
- DHA
- 11.11.2021 - 16:15
Hatay'ın Payas ilçesine bağlı Fatih mahallesinde elektrik ustası Harun Kafalı, 3 çocuğu okula gittikten sonra ailevi nedenle eşi Sanem Kafalı ile tartıştı.
EŞARPLA BOĞUP ÇOCUKLARINI ALMAYA GİTTİ
Tartışmanın büyümesiyle Kafalı eşini eşarpla boğdu.
Daha sonra okula gidip, çocuklarını alan Kafalı, akrabalarının evine bıraktı.
PAYLAŞIM YAPIP TESLİM OLDU
Bu sabah Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giden Harun Kafalı, teslim oldu.
Eşini öldürdüğünü söyleyen Kafalı'nın evine giden ekipler, Sanem Kafalı'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Kafalı'nın cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.
"KUZULARIMA KIYAMADIM" PAYLAŞIMI
Polise teslim olmadan önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzularıma kıyamadım. Hakkını helal et kızım" yazan Harun Kafalı'nın sorgusu sürüyor.