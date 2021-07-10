Hatay'da eşini ve kayınpederini öldürdü: Barışmak için kızıyla tehdit etti

Hatay'da eşini ve kayınpederini öldürdü: Barışmak için kızıyla tehdit etti

Kızı ve kocası öldürülen Eşe Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti. Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ebru Kara eşi Cabbar Kara'dan boşanmak için dava açtı.

Boşanma davası açan Ebru Kara 7 yaşındaki kızı ile Kahramanmaraş’tan ayrılıp, Hatay’ın Erzin ilçesindeki ailesinin yanına geldi.

Cabbar Kara eşini arayıp, geri dönmesini istedi ancak Ebru Kara bunu kabul etmedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKTI

Cabbar Kara, kendisine boşanma davası açan eşinin yaşadığı yeri tespit edince, birkaç kez ilçeye gelip, kapısına dayandı.

Ebru Kara şikayette bulunup, Cabbar Kara için uzaklaştırma kararı aldırdı.





POMPALI TÜFEKLE KARISINI VE KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRDÜ

Dün yine Erzin'e gelen Cabbar Kara, eşinden eve dönmesini istedi.

Eve zorla girerek eşi ile kızını bir odaya kapatmaya çalışan Cabbar Kara'ya kayınpederi Ali Dik ile kayınvalidesi Eşe Dik engel olmak istedi.

Bunun üzerine Cabbar Kara, yanında getirdiği pompalı tüfekle önce Ali Dik'e ardından da eşi Ebru Kara’ya ateş etti.

Baba ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Cabbar Kara yoldan geçen bir minibüsü durdurup, silah zoruyla direksiyondaki Erhan Akar'ı indirerek, aracı gasbedip kaçtı.





BABA VE KIZI KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Ebru Kara ve Ali Dik’i ambulansla hastaneye kaldırdı.

Baba ve kızı, hastanede yapılan tüm müdahaleler karşın kurtarılamadı.

Arbede sırasında yere düşen Ali Dik'in eşi Eşe Dik'in ise sağ kolu kırıldı.

Ekiplerin peşine düştüğü Cabbar Kara'nın gasbettiği minibüs, Osmaniye'nin Cebel yaylasında terk edilmiş halde bulundu.





"KIZINI ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ"

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Eşe Dik, damadının birdenbire eve girip, torunu ile kızını bir odaya kapatmaya çalıştığını, eşi ile kendisinin buna engel olmak istediğini anlattı.

Dik, "Kızımı barışmaya ikna etmek istedi. Hatta, barışmaz ise kızını öldürmekle tehdit etti.

Kızım buna rağmen barışma teklifini kabul etmeyince ateş etti. Ben engellemek isteyince beni itti, yere düştüm, kolum kırıldı." dedi.





KAHRAMANMARAŞ'TA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri süren baba ve kızının cenazelerinin memleketleri Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki, Helete Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada Cabbar Kara'nın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



