İki katlı evde çıkan yangında 2 yaşındaki ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek hayatını kaybetti, yaralanan anne Nazlı Erek ile oğlu İbrahim Erek tedaviye alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Serinyol Mahallesi Sencari Caddesi’ndeki iki katlı evin üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evi sararken; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

İKİZ KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürürken evde ikiz kardeşler İnci ve Eleday Erek’in cansız bedenine ulaşıldı.

YARALI ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında yaralanan anne Nazlı ile oğlu İbrahim Erek, ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlı Erek’in eşi Ali Erek’in yurt dışında çalıştığı öğrenildi.

Hatay'da evde çıkan yangında ikiz kardeşler yaşamını yitirdi VİDEO