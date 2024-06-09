Hatay'da evladının mezarına gidebilmek için 49 yaşında ehliyet aldı Trafik kazasında vefat eden evladının mezarına gitmek için ehliyet alan ve her cuma günü 50 kilometre yol kateden Melek Gökçe, oğlunun vefatının üzerinden yıllar geçmesine rağmen acısını dindiremiyor.

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İHA

Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşayan 61 yaşındaki Melek Gökçe'nin evliliğinden 3 kız ve 1 erkek evladı dünyaya geldi.

Gökçe'nin oğlu olan Yusuf Özyıldırım, 13 Temmuz 2012 tarihinde henüz 15 yaşındayken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Antakya'nın Akcaova Mahallesi Mezarlığı'na evladını defneden anne, oğlunun mezarına gidip gelebilmek için 49 yaşında ehliyet ve araç almaya karar verdi.

Yıllar geçti, acısı dinmedi

Gökçe, 49 yaşında ehliyet sınavına girerek tek seferde sürücü belgesini almayı başardı. Ehliyetin ardından aracını da satın alan Gökçe, 2013 yılından bu yana her cuma günü 50 kilometre yol katederek evladının mezarına gidip geliyor.

Oğlunu genç yaşta kaybeden acılı anne Gökçe'nin üzüntüsü yıllar geçmesine rağmen dinmiyor.

"Allah'ın izniyle her cuma oğlumun mezarındayım"

Oğlunun mezarına gitmek için ehliyet ve araç aldığını dile getiren Melek Gökçe, “1996 yılında Hatay'a geldim. Şu anda evli değilim. Benim 3 kız, 1 oğlum vardı. Oğlumu 2012 yılında trafik kazasında kaybettim. Çocuğumun mezarına gelmek için ehliyet aldım. Çocuğum amcasının oğlu ile 2012 yılında motosiklet kazasında vefat etti.

Sürücü ehliyetini 49 yaşındayken aldım. Sadece çocuğumun mezarına gelmek için ehliyet ve araba aldım. Ehliyeti tek seferde aldım. Allah'ın izniyle her cuma oğlumun mezarındayım.

Her hafta oğlumun mezarına geliyorum. İşimin durumuna göre geliyorum. Çocuğumun yanına gelmeden duramıyorum. Ben 2009 yılından beri aşçılık yapıyorum. Bizim ailemiz önceden çok kalabalıktı. Onlara yemek yapa yapa öğrendim.

Oğlumun yanına her cuma sabah namazını kılar gelirim veya akşamüstü gelirim. Ne zaman fırsat bulursam çocuğumun yanına gelirim. Evde oturduğumda canım sıkıldığında çocuğumun yanına gelirim” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)