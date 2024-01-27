İHA
Hatay'ın Payas ilçesinde, korkutan bir yangın meydana geldi...
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının soğutma bölümünde yangın çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, fabrikanın içini kısa sürede sarmaya başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Maddi hasar meydana geldi
Yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın sonrası fabrikasının soğutma sisteminde hasar oluştu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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