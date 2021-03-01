Sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama noktasından kaçan otomobil ile polisin kovalamacası vatandaş kamerasına yansıdı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetimler gerçekleşti.

Soyadı açıklanmayan Mustafa adlı kişinin kullandığı 07 RJ 924 plakalı otomobil, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurulmak istendi.

Ancak polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı.

KOVALAMACAYLA YAKALANDI

Polis ile kaçan sürücü arasında kovalamaca başladı. Yaklaşık 35 dakika süren kovalamacada Ertuğrul Gazi Caddesi'nde lastiği patlayan sürücü, araçtan inip olay yerinden kaçmak isterken yakalanıp gözaltına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Yapılan incelemede hacizli yakalamalı olduğu öğrenilen araç otoparka çekildi. Kaçan sürücü ile polisin kovalamacası ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hatay'da film gibi kovalamaca VİDEO