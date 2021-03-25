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Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü

Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü

Etkili olan fırtına nedeni ile devrilen bir reklam direği, park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.