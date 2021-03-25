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    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü

    Etkili olan fırtına nedeni ile devrilen bir reklam direği, park halindeki aracın üzerine düştü. Otomobilde maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 25.03.2021 - 13:59
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 14:05
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    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü

    Hatay’ın Antakya ilçesindeki Mehmet Kafadar Caddesi, gece saatlerinden itibaren şiddetli fırtınaya teslim oldu.

    Etkisini artıran fırtına bir iş yerine ait reklam direğini devirdi. Devrilen direk, park halindeki otomobilin üzerine düştü.

    ÇEVREDEKİLER YARDIM ETTİ

    Otomobil sahibi, sabah işe gitmek için arabasının yanına gelince olaydan haberdar oldu.

    Çevredeki vatandaşların da yardımı ile direk arabanın üzerinden kaldırıldı. Otomobilde maddi hasar meydana geldiği görüldü.

    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü #1

    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü #2

    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü #3

    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü #4

    Hatay’da fırtına çıktı, reklam direği arabanın üzerine düştü #5

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