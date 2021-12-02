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    Hatay'da fırtına denizi taşırdı

    Samandağ ilçesinde etkisini arttıran fırtına hayatı olumsuz etkilerken, taşan deniz nedeniyle bazı iş yerleri ve caddeler sular altında kaldı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 00:07
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    Hatay'da fırtına denizi taşırdı

    Dün gece saatlerinden itibaren etkisini arttıran fırtına nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Deniz Mahallesi’ndeki bazı iş yerleri ve caddeler deniz suyu altında kaldı.

    Öte yandan sahada haber çalışması yapan İHA muhabirinin zor anları da kameraya yansıdı.

    Hatay'da fırtına denizi taşırdı - Video

    Hatay da fırtına denizi taşırdı #1

    Hatay da fırtına denizi taşırdı #2

    Hatay da fırtına denizi taşırdı #3

    Hatay da fırtına denizi taşırdı #4

    Hatay da fırtına denizi taşırdı #5

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