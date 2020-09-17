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Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu

Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu

8 aracın hasar görmesine neden olan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.