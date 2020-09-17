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    Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu

    8 aracın hasar görmesine neden olan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 07:16
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    Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu

    Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde çöp toplayan Halit T. iradesindeki belediyeye ait çöp kamyonunun fireni, İnönü Bulvarı yakınlarında patladı.

    Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kaza nedeniyle 8 araçta maddi hasar oluşurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

    Kırıkhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yalçın da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

    Hatay da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu #1

    Hatay da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu #2

    Hatay da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu #3

    Hatay da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu #4

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