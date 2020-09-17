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- Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
Hatay'da freni patlayan çöp kamyonu park halindeki araçlara çarparak durdu
8 aracın hasar görmesine neden olan kaza ile ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
- AA
- 17.09.2020 - 07:16
Hatay’ın Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde çöp toplayan Halit T. iradesindeki belediyeye ait çöp kamyonunun fireni, İnönü Bulvarı yakınlarında patladı.
Aracın hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kaza nedeniyle 8 araçta maddi hasar oluşurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırıkhan Belediyesi Başkan Vekili Hasan Yalçın da kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.