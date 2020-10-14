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    Hatay'da gelin, kayınpederinin parasını çalması için hırsız tuttu

    Evde bulunan 1 milyon 600 bin TL'yi çalmak için anahtarı gelinden alan hırsız, paraları alamadan kaçtı. Polisin evinde yakaladığı hırsız, iş birliği yaptığı 2 kişi ile birlikte tutuklandı.
    • DHA
    • 14.10.2020 - 13:38
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    Hatay'da gelin, kayınpederinin parasını çalması için hırsız tuttu

    Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde M.O. ve Z.O. çiftinin evine kapıyı anahtarla açarak giren kar maskeli kişi, uyuyan çifti eterli pamukla bayıltmak istedi.

    Çiftin uyanması üzerine şüpheli kaçtı.

    İhbar üzerine harekete geçen Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma (JASAT) timleri, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin S.K. olduğunu belirledi. S.K.'nin evine baskın yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

    ANAHTARI GELİNDEN ALDI

    Jandarmada sorgulanan S.K., hırsızlık girişiminde bulunduğunu itiraf etti.

    S.K.'nin sorgusunda, evin anahtarını M.O.'nun gelini D.O. ve onun kardeşi M.A.U.'dan aldığını, evde bulunan 1 milyon 600 bin TL'yi çalmak için arkadaşı M.R.'nin de desteğiyle olayı hep beraber planladıklarını söylediği öğrenildi.

    Hatay da gelin, kayınpederinin parasını çalması için hırsız tuttu #1

    3’Ü TUTUKLANDI

    S.K.'nin ifadesi üzerine D.O., M.A.U. ve M.R. de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.K., D.O., ve M.R. tutuklanırken, M.A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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