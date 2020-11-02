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    Hatay'da gelini döven damat tutuklandı

    Hatay'da gelini döven damat tutuklandı

    Hatay'ın Belen ilçesinde gelini döverek üzerindeki altınları almaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan damat, yağma suçlamasıyla tutuklandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 02.11.2020 - 18:04
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 18:44
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    Hatay'ın Belen ilçesi Gedik mevkiinde düğüne giden çift, araçtan inerek yol kenarında tartışmaya başladı.

    Hızlı araç kullanma nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Damat Hüseyin İ., yanındaki yakınlarının müdahalesine rağmen gelini tekme tokat dövdü.

    GÖZALTINA ALINDI

    Bu görüntülerin ardından gözaltına alınan damat, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Belen İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İskenderun Adliyesine sevk edildi.

    Hatay da gelini döven damat tutuklandı #1

    YAĞMA SUÇUNDAN TUTUKLANDI

    Gelin Fatma Ş'nin, altınları almaya çalıştığı yönündeki şikayeti üzerine damat Hüseyin İ. yağma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Hatay'da damat yol kenarında gelini dövdü VİDEO

    Hatay da gelini döven damat tutuklandı #2

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