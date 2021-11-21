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    Hatay'da genç kızlar kavgaya tutuştu

    'Mesaj' meselesi yüzünden gerginlik yaşayan grupta bulunan iki kişinin kavgasında kızlardan biri yerde darbedildi.
    • İHA
    • 21.11.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 21.11.2021 - 17:14
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    Hatay'da genç kızlar kavgaya tutuştu

    Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’ndeki bir parkta, 8 kişilik grupta bulunan kızlar arasında mesaj atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Gruptaki kızlardan biri, diğer kızlar tarafından yere yatırılarak yumruklarla dövüldü. Kavgaya grupta bulunan diğer kızlar müdahale etti.

    Yaşanan o anlar ise başkası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Hatay'da genç kızlar kavgaya tutuştu ViDEO

    Hatay da genç kızlar kavgaya tutuştu #1

    Hatay da genç kızlar kavgaya tutuştu #2

    Hatay da genç kızlar kavgaya tutuştu #3

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