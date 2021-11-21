'Mesaj' meselesi yüzünden gerginlik yaşayan grupta bulunan iki kişinin kavgasında kızlardan biri yerde darbedildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Denizciler Mahallesi’ndeki bir parkta, 8 kişilik grupta bulunan kızlar arasında mesaj atma meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kısa sürede alevlenen tartışma kavgaya dönüştü.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Gruptaki kızlardan biri, diğer kızlar tarafından yere yatırılarak yumruklarla dövüldü. Kavgaya grupta bulunan diğer kızlar müdahale etti.

Yaşanan o anlar ise başkası tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hatay'da genç kızlar kavgaya tutuştu ViDEO