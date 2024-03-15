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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bagaja bile göçmen sakladılar

Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Bagaja bile göçmen sakladılar Hatay'da emniyet güçleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı operasyonlarda 16 organizatör mahkemece tutuklanırken, 123 kaçak göçmen yakalandı. Araç bagajına adeta istiflenen göçmenlerin yakalanma anı ise kameraya yansıdı.