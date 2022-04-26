Hatay'da, gümrük kaçağı 840 cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya’da yapılan çalışmalarda, bir kargo firmasında aramalar yapıldı. Çalışmalarda, 840 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Hatay’da, kaçakçılık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Antakya ilçesine bağlı Haraparası Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kargo firmasında aramalar yaptı.

840 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi

İHA’nın haberine göre; yapılan aramada il dışından gönderilen 840 adet gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.