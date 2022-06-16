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    Hatay'da gün batımı görenleri mest etti

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşanan gün batımı görenleri hayran bıraktı.
    • 16.06.2022 - 21:12
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    Hatay'da gün batımı görenleri mest etti

    Hatay'da dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte kızıla bürünen gökyüzünde kartpostallık görüntüler oluştu.

    Samandağ sahilinde gün batımıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü.

    Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

    Bulutların arasından yansıyan güneş ışınları görsel bir şölen oluştururken, gün batımıyla teknelerin birleşimi kartpostallık görüntüler ortaya çıkarttı.

    Hatay da gün batımı görenleri mest etti #1

    Hatay da gün batımı görenleri mest etti #2

    Hatay da gün batımı görenleri mest etti #3

    Hatay da gün batımı görenleri mest etti #4


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