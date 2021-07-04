Euro
10.2983
0.07%
Dolar
8.6796
0.34%
Altın
498.82
0.95%
Borsa
1.377
0.28%
Bitcoin
305.101
2.25%
EXEN Coin
30.17
3.32%
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Hatay'da güvercin tartışması yüzünden öldürüldü

    Hatay'da başından tabancayla vurulan Murat Demirkıran'ın (43), güvercin yakalama yüzünden çıkan tartışmada öldürüldüğü ortaya çıktı.
    • DHA
    • 04.07.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da güvercin tartışması yüzünden öldürüldü

    Hatay'da 2 Temmuz'da Payas ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, Murat Demirkıran, S.Ö. (34) arasında güvercin yakalaması nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle S.Ö.'nün tabancasından çıkan kurşun Demirkıran'ın başına isabet etti.

    Demirkıran kanlar içerisinde yığılırken, S.Ö. ise olay yerinden kaçtı.

    GÜVERCİN TARTIŞMASINDA KAN AKTI

    Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan Demirkıran, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Demirkıran, hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan S.Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. S.Ö.'nin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

    Hatay da güvercin tartışması yüzünden öldürüldü #1

    Hatay da güvercin tartışması yüzünden öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir