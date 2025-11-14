Abone ol: Google News

Hatay'da hafif ticari aracın çarptığı genç kadın, kanala düştü

Antakya ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 23 yaşındaki genç kadın kanala düşerek yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 14.11.2025 19:22
  • Hatay'ın Antakya ilçesinde hafif ticari araç, 23 yaşındaki Zehra Fındık'a çarptı.
  • Genç kadın çarpmanın etkisiyle kanala savrularak yaşamını yitirdi.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi çevreyolu üzerinde H.K. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 23 yaşındaki Zehra Fındık’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın yolu kenarındaki kanala savrularak ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Fındık, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tüm müdahalelere rağmen Zehra Fındık kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

