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    Hatay'da havuza atlarken başını betona çarptı, öldü

    Havuza atlarken başını beton zemine çarpan genç, hayatını kaybetti. Polis, trajik ölümle ilgili soruşturma başlattı.
    • DHA
    • 03.08.2021 - 07:22
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    Hatay'da havuza atlarken başını betona çarptı, öldü

    Hatay’ın Dörtyol ilçesine bağlı bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde gündüz saatlerinde serinlemek için bir sitenin havuzunda yüzen 23 yaşındaki Resul Bartu Kılınç, bir süre sonra 1.5 metre derinliğe sahip olduğu öğrenilen havuza atlamak istedi.

    Baş aşağı atlayan Kılınç, başını beton zeminine çarparak yaralandı.

    DOKTORLARIN MÜDAHALESİ YETMEDİ

    Olay yerine çağrılan ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Hatay da havuza atlarken başını betona çarptı, öldü #1

    Hatay da havuza atlarken başını betona çarptı, öldü #2

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