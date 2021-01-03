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    Hatay'da hırsız, bir paket sigara için marketi soydu

    Samandağ ilçesinde marketin camını kırarak sigara çalan şüpheli Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 03.01.2021 - 06:32
    • Güncelleme : 03.01.2021 - 06:38
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    Hatay'da hırsız, bir paket sigara için marketi soydu

    Hatay’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde bulunan bir marketin kapısını gece vakti açmaya çalışan hırsız, kapıyı zorlamasıyla cam kırıldı.

    Paniğe kapılan hırsız diğer camları da kırıp içeriye girdi.

    EVİNE YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI

    Marketten sigara çalındığı ihbarı üzerine Jandarma Dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Olay Yeri İnceleme ve Jandarma asayiş ekiplerinin istihbari araştırma ve güvenlik kamerası görüntüsünde hırsızı tespit etti.

    Şahsın tespit edilmesi üzerine evine yapılan operasyon ile S.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

    Hatay'da hırsız, bir paket sigara için marketi soydu İZLE

    Hatay da hırsız, bir paket sigara için marketi soydu #1

    Hatay da hırsız, bir paket sigara için marketi soydu #2

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