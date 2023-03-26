Hatay'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yağma ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 9 şüpheliden 6'sı mahkemece tutuklandı.

İHA

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına ilişkin çalışma yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

6 şüpheli tutuklandı

Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.

3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.