Hatay'da hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli tutuklandı

İHA
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ile İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Hatay'da yağma, hırsızlık ve asayiş olaylarına ilişkin çalışma yaptı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada İskenderun'da 9 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
6 şüpheli tutuklandı
Emniyette ifadesi alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 6'sı tutuklanarak ceza evine gönderildi.
3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.