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    Hatay'da horoz dövüştüren 6 kişi suçüstü yakalandı

    Horoz dövüşü yapıldığı bilgisi üzerine ekipler, söz konusu adrese baskın düzenledi. Baskında 6 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
    • AA
    • 17.04.2021 - 16:00
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 16:01
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    Hatay'da horoz dövüştüren 6 kişi suçüstü yakalandı

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çanakoluk Mahallesi'ndeki T.K'ye ait bahçede horoz dövüştürüldüğü bilgisi üzerine adrese gitti.

    37 BİN 940 LİRA CEZA

    Ekipleri görünce kaçmaya çalıştıkları sırada yakalanan 6 kişiye, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve kumar oynamaktan 37 bin 946 lira ceza verildi.

    Bahçesinde horoz dövüştüren T.K'ye ayrıca "kumar için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem yapıldı.

    Hatay da horoz dövüştüren 6 kişi suçüstü yakalandı #1

    YARALI HOROZLAR KORUNMAYA ALINDI

    Çanta içerisindeki yaralı 6 horoz, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

    Hatay da horoz dövüştüren 6 kişi suçüstü yakalandı #2

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