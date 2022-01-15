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    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

    İskenderun ilçesinde İbranice yazılmış Tevrat, İbranice metinlerin bulunduğu parşömen ile heykel, bardak ve farklı boyutlarda tarihi objeler ele geçirildi.
    • DHA
    • 15.01.2022 - 16:14
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    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi

    Hatay’da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor...

    İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bir eve operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ekiplerin evde yaptığı aramada, İbranice yazılmış Tevrat, üzerinde İbranice yazılar bulunan parşömen, 1 heykelcik, Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen bardak ve farklı boyutlarda 4 obje ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen A.M. isimli şahıs, gözaltına alındı.

    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi #1

    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi #2

    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi #3

    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi #4

    Hatay’da, İbranice yazılmış Tevrat ele geçirildi #5


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