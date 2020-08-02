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Hatay'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı
Husumetli iki aile arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, tedavi altına alındı.
- İHA
- 02.08.2020 - 17:35
Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki aile arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma, bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
6 YARALI
Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı yatıştırdı. Yaralananlar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Jandarma da mahalleye giriş çıkışı kapatarak, güvenlik önlemlerini artırdı.
Hatay'da silahlı kavga: 6 yaralı