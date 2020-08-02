Dolar
6.9773
-0.1445%
Euro
8.2051
-0.8794%
Altın
1976.07
1.0043%
Borsa
1126.9
-0.7617%
G. Altın
443.423
0.8712%
Bitcoin
78925.51
0.787%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Hatay'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

    Husumetli iki aile arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada yaralanan 6 kişi, tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 17:35
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı

    Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Sivrikavak Mahallesi'nde, aralarında husumet olan iki aile arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    Tartışma, bir süre sonra büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

    6 YARALI

    Kavgada 6 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri kavgayı yatıştırdı. Yaralananlar bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

    Jandarma da mahalleye giriş çıkışı kapatarak, güvenlik önlemlerini artırdı.

    Hatay'da silahlı kavga: 6 yaralı

    Hatay'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı #1

    Hatay'da iki aile arasında kavga: 6 yaralı #2

    Görüş Bildir