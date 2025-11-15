Hatay'da iki genç kızın sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

- İskenderun'da Raifpaşa Caddesi'nde iki genç kız arasında kavga çıktı.
- Kavgaya tanık olan mahalle sakinleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.
- Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Raifpaşa Caddesi’nde bir sokakta karşılaşan iki kız, sözlü tartışmanın ardından birbirine saldırmaya başladı.
Arkadaşları tarafları ayırmak için çaba gösterse de kavga dakikalarca sürdü.
TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVA UÇTU
Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu anlarda mahalle sakinleri devreye girerek kızları güçlükle sakinleştirdi.
Taraflar çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.