Hatay'da iki genç kızın sokak ortasındaki kavgası kameraya yansıdı

İskenderun ilçesinde iki genç kız, henüz belirlenemeyen bir nedenle sokak ortasında birbirine girdi. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 15.11.2025 16:15
  • İskenderun'da Raifpaşa Caddesi'nde iki genç kız arasında kavga çıktı.
  • Kavgaya tanık olan mahalle sakinleri, tarafları güçlükle sakinleştirdi.
  • Olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Raifpaşa Caddesi’nde bir sokakta karşılaşan iki kız, sözlü tartışmanın ardından birbirine saldırmaya başladı.

Arkadaşları tarafları ayırmak için çaba gösterse de kavga dakikalarca sürdü.

TEHDİT VE KÜFÜRLER HAVA UÇTU

Küfür ve tehditlerin havada uçuştuğu anlarda mahalle sakinleri devreye girerek kızları güçlükle sakinleştirdi.

Taraflar çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

