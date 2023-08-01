Hatay’da iki hırsızı yakalayan depremzede önce dövdü, sonra polise teslim etti Ağır hasarlı eve hırsızlık için giren 2 şüpheli, depremzede ev sahibine yakalandı. Dayak yiyen iki hırsız ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ Türkiye, 6 Şubat günü asrın felaketini yaşadı. Art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, binlerce canın yitip gitmesine neden oldu. Vicdansızlar ağır hasarlı binalara giriyor 11 ilin etkilendiği depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, vicdansız hırsızlar depremzedelerin ağır hasarlı evlerine bile göz dikti. Hatay’ın Kırıkhan ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi’ndeki ağır hasarlı evine giden depremzede, içeride birilerinin olduğunu fark etti. İki hırsızı dövüp, polise verdi Yukarı çıkan ev sahibi, hırsızlık için evde bulunan 2 şüpheliyi gördü. Sinirlenen depremzede hırsızları önce dövdü ardından polise teslim etti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.