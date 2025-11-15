Hatay’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

- Hatay Kırıkhan'da iki otomobil kavşakta çarpıştı ve 4 kişi yaralandı.
- Yaralılar çevre hastanelere sevk edildi.
- Polis, kazanın oluş şekline dair soruşturma başlattı.
Hatay'ın Kırıkhan’a bağlı Saylak Kavşağı’nda akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
Sürücü bilgileri henüz öğrenilemeyen 31 AVF 233 plakalı otomobil ile plakası belirlenemeyen başka bir araç kavşakta çarpıştı.
YARALILAR TEDAVİ ALTINDA
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle araçlarda ciddi hasar meydana geldi.
Yaralanan 4 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin soruşturma başlattı.