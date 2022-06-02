İnşaat halindeki bir binanın çatısında intihara teşebbüs eden kişiyi izleyen sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Hatay’ın Antakya-İskenderun kara yolu Deniz Alayı bölgesinde psikolojik sorunları olan ve eşi evi terk ettiği için bunalıma giren Oktay E., mahalle muhtarına ve polise intihara teşebbüs edeceğini bildirerek inşaat halindeki binanın çatısına çıktı.

Şahsı intihardan vazgeçirmek için ekipler seferber oldu.

Polis şahsı ikna etmeye uğraşırken, itfaiye ekipleri binanın altında şişme branda açtı.

5 araç birbirine girdi

Antakya-İskenderun kara yolunun hemen yanında yaşanan intihar girişimini seyretmek isteyen sürücülerin karıştığı zincirleme kazada ise 5 araç birbirine girdi.

Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hatay’da intihar girişimini izleyen 5 araç kaza yaptı VİDEO

İkna edildi

İHA'nın haberine göre yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, intihara teşebbüs eden ve ikna edilerek hastaneye götürülen Oktay E. hakkında işlem başlatıldı.

İsmet İnönü Mahallesi Muhtarı Engin Aktuğ, şahsın intihar edeceğini kendisine bildirdiğini, polis ve itfaiyenin gerekli tedbirleri alarak şahsı intihardan vazgeçirdiklerini ancak intiharı izlemek isteyen sürücülerin kaza yaptığını söyledi.