Hatay'da itfaiye ekipleri evde kilitli kalan bebek için zamanla yarıştı Arsuz ilçesinde evde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekiplerinin zamanla yarıştığı operasyonla kurtarıldı. Bebeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.