Hatay'da itfaiye ekipleri evde kilitli kalan bebek için zamanla yarıştı

- Hatay Arsuz'da bir bebek evde kilitli kaldı.
- İtfaiye ekipleri camdan içeri girerek bebeği kurtardı.
- Bebeğin sağlık durumu iyi.
Hatay'ın Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde korku dolu anlar kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın ikinci katında oturan aile evden çıkacağı esnada evin anahtarını almak isterken kapı kapandı.
BEBEK MAHSUR KALDI
Kapının kapanmasıyla 1 yaşındaki bebek içeride mahsur kaldı.
Ailenin kendi imkanlarıyla kapıyı açamaması ve çilingire ulaşamaması üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
İTFAİYE EKİPLERİ ZAMANLA YARIŞTI
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bom aracıyla dairenin camından içeri girdi.
KURTARILDI
Evin kapısını camdan girerek açan ekipler, ailenin sağlıklı şekilde evladına kavuşmasını sağladı.
Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.